РИАМО - 29 янв. Сроки закрытия полигонов «Ядрово» и «Лесная» зависят от ввода в эксплуатацию комплексов по переработке отходов, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям сообщил, что полигоны «Ядрово» и «Лесная» будут закрыты в текущем году. Соответствующее поручение глава региона дал министерству ЖКХ Подмосковья. При этом полигоны рекультивируют.

«Мы надеемся сделать это, как только появится техническая возможность перенаправить потоки на вновь открывающиеся КПО. Мы не намерены ждать декабря 2020 года», - сказал Куракин.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, эту задачу можно решить только с помощью строительства комплексов переработки отходов.

«Еще шесть надо построить в этом году. Только в этом случае у нас будет реальная производственная возможность закрыть и «Ядрово», и «Лесную», которые создают проблемы жителям», - заключил Хромушин.

С января 2019 года Московская область перешла на раздельный сбор отходов. Система направлена на снижение минимум в два раза объемов вывоза отходов на полигоны и увеличение доли перерабатываемых отходов.

В 2019 году на вторичную переработку направили около 1 миллиона тонн твердых бытовых отходов. В этом году этот показатель увеличится как минимум в два раза.

Активная позиция жителей Московской области по раздельному сбору позволяет обеспечить высокий уровень извлечения вторичного сырья высокого качества и его последующую переработку, сегодня этот показатель составляет 20%, в ближайших планах — достичь 50% вторичной переработки от всего объема твердых коммунальных отходов в области.