РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Жителей и гостей Подольска приглашают на занятия по плетению коклюшечного кружева в Подольском выставочном зале, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Так, увлекательный мастер-класс проведет мастер ручного кружевоплетения Елена Тиунова. Талантливая мастерица занимается кружевоплетением вот уже более 30 лет и обладает богатым опытом обучения этому изящному рукоделию. Занятия в Подольском выставочном зале будут проходить каждую пятницу и субботу с 15:00 до 17:00 по адресу: проспект Ленина, дом №113/62», - говорится в сообщении.

Мастер-классы будут проходить до 29 мая. Узнать подробности можно по телефону: 8(968)511-81-79.

На Руси такие кружева известны с XIII века. В отличие от других видов эти плетутся не одной, а сразу несколькими нитками, намотанными на специальные приспособления - коклюшки. Вплоть до XVIII века кружево было признаком роскоши и богатства и употреблялось в основном для украшения царской, боярской и церковной одежды, часто в сочетании с золотым шитьем.