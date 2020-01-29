РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Многодетные жители подмосковного Подольска, получающие муниципальную социальную выплату за оплату детского сада, должны предоставить копию свидетельства ИНН для уплаты налога комитетом по образованию администрации муниципалитета, сообщила «РИАМО в Подольске» замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова.

Власти Подольска издали постановление о переводе льготы за оплату детского сада в социальную выплату для льготных категорий граждан, при этом сохранили ее для малоимущих семей. Эти социальные выплаты подлежат налогообложению в соответствии с действующим законодательством.

«Для уплаты НДФЛ родитель должен предоставить в дошкольное образовательное учреждение копию свидетельства ИНН. По итогам 2020 года комитет по образованию администрации городского округа Подольск как налоговый агент предоставит в налоговую инспекцию справки о доходах и суммарных налогах физического лица за 2020 год (2 НДФЛ) с указанием общей суммы доходов и суммы уплаченного налога по социальным выплатам», - сказала Бабакова.

Согласно новому положению, с 1 января 2020 года многодетные семьи с доходом ниже прожиточного минимума могут выбирать льготу на оплату детского сада в 50% или социальную выплату в 60% (включая налог), которая возвращается на банковскую карту после 100% оплаты услуг. Льготники с доходом выше прожиточного минимума такого выбора лишены и будут получать только выплату, которую предоставляют на основании заявления в комитете по образования администрации Подольска.