РИАМО - 29 янв. В нынешнем году для медицинских учреждений Подмосковья закупят около 30 единиц тяжелого оборудования, сообщила журналистам в среду министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям региона. Среди прочего он сообщил, что более 60% жителей Подмосковья остались удовлетворены качеством медицинских услуг, оказанных в 2019 году.

«Для диагностики, конечно, нам нужно современное оборудование высокого класса. Мы совершили прорыв. За 2019 год мы закупили оборудования практически вполовину того, что мы закупили пять лет перед этим. <…> Конечно, мы продолжим эту работу. Будем закупать не менее 30 единиц тяжелой техники там, где она нужна», - сказала Стригункова.

Она добавила, что в медицинских учреждениях Московской области находится более 1 тысячи единиц тяжелого медоборудования, из них 25% уже устарело, то есть аппараты используются более десяти лет.

«Конечно, все сразу мы заменить не сможем. Мы будем постепенно менять в самых важных точках, в самых нужных местах будем обновлять и закупать самое нужное для пациентов оборудование», - уточнила Стригункова.

Она отметила, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем обращении к жителям уделил большое внимание развитию системы здравоохранения.

«Задачи стратегические нам понятны - это снижение смертности, продолжительность жизни. На это у нас направлен ряд задач, которые тоже Андрей Юрьевич обозначил. Очень важный акцент был сделан на точности и своевременности диагностики, профилактике заболеваний, диспансеризации», - подытожила Стригункова.

Воробьев в ходе обращения отмечал, что к 2024 году средняя продолжительность жизни в Подмосковье должна достичь 78 лет. Губернатор назвал особой задачей повышение эффективности работы скорой помощи, а также поручил разработать дополнительные меры диспансеризации мужчин.