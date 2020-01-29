РИАМО - 29 янв. Обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям региона было сильным и дало понять, что власти Подмосковья готовы прислушиваться к мнению жителей, сообщил в среду журналистам житель Сходни и популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

В среду Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям Подмосковья. Особое внимание он уделил задачам, поставленным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

«Обращение очень сильное. Сейчас я вижу в обращении губернатора все то, о чем я говорил на протяжении последних лет как житель Сходни. Это чуткая власть. Нет, не Олимпийские боги и не те, кто сидит на Эвересте, поглядывая с высока на население. Важна обратная связь», - сказал Губерниев.

Он также отметил, что жители региона выбирают губернатора и местную власть, чтобы спрашивать с них, когда необходимо, и вести диалог.

Губерниев также отметил позитивные изменения в городском округе Химки, которые говорят о том, что ведется работа.

«Четко восприняли все руководители на местах. Понимают, что они — не небожители, но те люди, которые выражают интересы мои как жителя Сходни, и всех тех людей, которые имеют радость и счастье жить в Подмосковье», - добавил Губерниев.