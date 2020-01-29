РИАМО - 29 янв. Около 12 тысяч рублей в год смогут сэкономить родители благодаря бесплатному горячему питанию детей в начальной школе, сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям сообщил, что всех школьников Подмосковья с 1 по 4 классы начнут обеспечивать бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года.

«Губернатор поставил задачу с 1 сентября 2020 года ввести во всех школах бесплатное горячее питание. Мы посчитали, что это сэкономит родителям около 12 тысяч рублей в год», - сказала Забралова.

Она отметила, что власти с начала февраля начнут мониторить качество питания, к этой работе привлекли и родителей.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить всех учеников начальных школ бесплатным горячим и здоровым питанием.