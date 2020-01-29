РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 янв. В среду состоится собрание кредиторов МО фонда «Статус» по вопросам разработки проектной документации для достройки проблемного ЖК «Ренессанс» в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник комитета по строительству и архитектуре администрации горокруга.

«29 января состоится собрание кредиторов МО фонда «Статус» по вопросам разработки проектной документации для достройки, определению сумм затрат и дальнейших мероприятий по завершению строительства жилых домов №№33А и 33Б ЖК «Ренессанс», расположенных на улице Красногвардейский бульвар. Во встрече примут участие конкурсный управляющий Сергей Тулинов и инициативная группа дольщиков», – сказал сотрудник.

Ранее замглавы администрации округа по строительному комплексу Петр Гапонов провел совещание с конкурсным управляющим МО фонда «Статус», проектной организацией ООО «НаБаСфера», экспертной организаций АО ЦНИИПромзданий и гражданами-соинвесторами строительства ЖК «Ренессанс». Обсуждались вопросы результатов строительной экспертизы.

Для завершения строительства жилых домов №№33А, 33Б по Красногвардейскому бульвару было предложено привлечь займ в размере около 30 миллионов рублей под 45% годовых для проведения обследования конструкций трех домов (в том числе и дома №5 по улице Шаталова), заключения договора на разработку проектной документации и прохождения госэкспертизы. В ходе предстоящих проектно-изыскательских работ планировали составить сводный сметный расчет для завершения строительства и определения параметров компенсационных участков для инвестора.

Дома на Красногвардейском бульваре №№33А и 33Б строят с 2002 года. Возведение жилого комплекса «Ренессанс» планировали закончить в 2005 году, но оно не завершилось до сих пор.

Эти дома признаны проблемными. Чтобы достроить их, администрация разработала дорожную карту. Самой большой проблемой было найти инвестора, который готов будет вложить свои финансовые средства для достройки домов. Схема достройки и условия вложения средств у властей горокруга отработана.

Механизм решения вопроса по восстановлению строительства ЖК «Ренессанс» осложнялся ситуацией с бывшим застройщиком – фондом «Статус», который признан банкротом. Поэтому потребовалась экспертиза недостроенных домов, восстановление проектной документации, определение суммы необходимых вложений для завершения строительства.