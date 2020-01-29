РИАМО - 29 янв. Бюджет Московской области выделил городскому округу Реутов на 2020 год около 44 миллионов рублей для обеспечения школьников питанием, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«В Реутове организовано бесплатное горячее питание льготной категории детей из начальной, основной и средней школы. Для обеспечения 1923 учащихся вкусной и здоровой едой бюджет Московской области выделил 43,963 миллиона рублей», - сказал Каторов.

Он отметил, что лично держит вопрос школьного питания на особом контроле, и попросил родителей обо всех замечаниях сообщать в личных обращениях и комментариях к официальным аккаунтам администрации Реутова в соцсетях.

В Подмосковье стартовал проект «Родительский контроль», в рамках которого каждый родитель может прийти в школу, где учится его ребенок, и оценить качество питания, высказать свои замечания. Также на Областном школьном портале регулярно будут проходить опросы среди учеников, где они смогут дать свою оценку питанию в образовательных учреждениях.