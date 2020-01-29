РИАМО - 29 янв. Министерство энергетики Московской области проводит работу по снижению тарифов на услуги ЖКХ в муниципалитетах, создавая единые теплоснабжающие организации, сообщил в среду заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям региона.

«Масштабная работа, которую проводит Минэнерго, по снижению тарифов в целом ряде муниципальных образований за счет создания единых теплоснабжающих организаций. Первая у нас будет Руза, дальше Коломенский округ, Сергиев Посад и так далее, где люди впервые за много лет увидят либо отсутствие роста платежей по платежке, либо его снижение», - сказал Хромушин, комментируя обращение Воробьева.

Хромушин также отметил, что губернатор дал персонифицированное поручение сделать платежи за ЖКУ справедливыми и понятными для жителей.

«Это наша задача. До 1 июля ее (необходимо - ред.) полностью закрыть», - сказал он.

Кроме того, Хромушин сообщил, что удовлетворенность жителей Подмосковья качеством таких услуг, как тепло-, электро- и газоснабжение, превышает 50%.