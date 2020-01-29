РИАМО (БАЛАШИХА) - 29 янв. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов поможет с приобретением 20 спортивных костюмов для команды по скандинавской ходьбе клуба ветеранов «Золотой возраст», сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов в среду провел прием в общественной приемной отделения партии «Единая Россия» микрорайона Железнодорожный. Руководитель клуба «Золотой возраст» Антонина Кузнецова рассказала депутату, что их клуб по интересам посещают более 400 пенсионеров и одно из востребованных направлений – скандинавская ходьба, занятия которой проходят в парке «Пехорка». Так как их команда регулярно ездит на региональные соревнования, она попросила Ефимова оказать помощь в приобретении для них 20 спортивных костюмов.

«Обязательно поддержим нашу команду по скандинавской ходьбе, выделим средства на 20 спортивных костюмов», – сказал Ефимов.

Всего на прием к депутату записалось четыре человека. Вопросы также касались приобретения мебели для «Доброго дома» для мам с новорожденными детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стесненные условия жизни и вопросов выделения социального жилья.

По словам Ефимова, поступившие в ходе приема заявления от жителей, будут отработаны совместно с администрацией Балашихи. Все заявители получат необходимую помощь или разъяснения по своим вопросам. А для общественной организации, которая помогает многодетным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей, будут выделены дополнительные средства.