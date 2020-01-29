РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 янв. Более 2,7 тонн экологически чистого растительного сырья переработала компания по производству травяных сборов «Красногорсклексредства» из подмосковного Красногорска в 2019 году, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«АО «Красногорсклексредства» по итогам 2019 года заняло первое место в России в категории «Лекарственные травы и сборы» – переработав 2750 тонн экологически чистого сырья, компания выпустила 50 миллионов упаковок лекарственных средств», – говорится в сообщении.

Первый замглавы администрации по инвестициям, промышленности и развитию бизнеса Ирина Цеплинская и начальник управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации муниципалитета Борис Голубев посетили предприятие и вручили грамоту за высокий профессионализм и многолетний труд наладчику отдела главного механика Александру Лезину.