РИАМО - 29 янв. Систему обналичивания сертификатов регионального материнского капитала упростили в Подмосковье, получить региональный маткапитал можно было до 2017 года, сообщила журналистам в среду первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

Ранее в ходе обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в рамках расширения мер поддержки семьи областные власти помогут жителям реализовать региональный материнский капитал, который с 2011 по 2016 годы получили 220 тысяч семей за рождение второго и последующего ребенка, при этом обналичили сертификат менее 30% семей.

«У нас был свой региональный материнский капитал - 100 тысяч рублей, который ты мог потратить дополнительно к федеральному. Он закончился 31 декабря 2016 года. Если он еще не обналичен, мы решили, что если в семье с момента получение сертификата родился еще один ребенок, то можно прийти и обналичить этот капитал - 50 тысяч в этом году и 50 тысяч в следующем году», - сказала Забралова.

Как пояснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, для обналичивания сертификата нужно обратиться в МФЦ. Также планируется подготовить инструмент получения сертификата через электронную форму.

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