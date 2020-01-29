РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Жителей Подольска 16 февраля приглашают на бесплатный мастер-класс по созданию открыток ко Дню защитника Отечества, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселка радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«В структурном подразделении «Родник» Сельского дома культуры «Романцево» 16 февраля в 14:00 пройдет мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню защитника Отечества. Приглашаем детей вместе с мамами посетить занятие, ведь каждому папе будет приятно получить в свой праздник подарок, сделанный с любовью родными людьми», - говорится в сообщении.

Занятие будет бесплатным. Мастер-класс пройдет по адресу: село Сынково, дом №24.