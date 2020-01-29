РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Всероссийские соревнования по боксу памяти тренера Александра Щедеркина и мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузина стартуют в Люберцах 12 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Более 150 спортсменов из разных уголков России примут участие в ежегодных Открытых всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» памяти заслуженного тренера СССР Александра Щедеркина и его учеников, мастеров спорта Юрия Капитонова и Владимира Кузина. Соревнования стартуют 12 февраля», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что соревнования продлятся до 16 февраля. Честь Люберец будут защищать семь воспитанников комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

Торжественное открытие состоится 13 февраля в 17:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий» по адресу: Люберцы, улица 8 Марта, дом №6А. Финальные бои и торжественное закрытие пройдут 16 февраля во Дворце спорта «Триумф» в 17:00 по адресу: Люберцы, улица Смирновская, дом №4А.

Всероссийские соревнования по боксу ежегодно проводятся в Люберцах. В этом году в них примут участие спортсмены из 22 субъектов Российской Федерации. Судейскую коллегию представят судьи всероссийской и международной категорий.