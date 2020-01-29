РИАМО (МЫТИЩИ) - 29 янв. В здании администрации городского округа Мытищи не обнаружили взрывных устройств, сообщила старший инспектор по связям со СМИ МУ МВД России «Мытищинское» Анна Дубровская.

В среду в дежурную часть 2 отдела полиции МУ МВД России «Мытищинское» по системе-112 поступило сообщение от гражданина, который, по его словам проживает в Белоруссии. Он сообщил сотруднику МВД, что в здании администрации города Мытищи заложена бомба.

«На место выезжали руководство МУ МВД России «Мытищинское», сотрудники уголовного розыска, экспертно-криминалистического центра, а также кинологи со служебными собаками, которые провели обследование здания на наличие взрывчатых устройств. По результатам выезда установлено, что на месте происшествия взрывчатых устройств не обнаружено», – сказала Дубровская.

После обследования работа администрации возобновлена в прежнем режиме. По данному факту сотрудниками следственного управления МУ МВД России «Мытищинское» проводится проверка в порядке статьи 144-145 УПК РФ - порядок рассмотрения сообщения о преступлении.