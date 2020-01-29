РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Детская библиотека «Бригантина» приглашает юных жителей Люберец на еженедельные занятия по авиамоделированию, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Клуб по авиамоделированию «Самоделкин» проводит занятия по вторникам с 16:00 до 17:30 и по средам с 17:30 до 19:00. Работа в кружке позволяет воспитать у ребят дух коллективизма, прививает целеустремленность, развивает внимательность, интерес к технике и техническое мышление. Юные умельцы могут освоить навыки самостоятельного решения технических задач, гибкость ума и логики», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Мира, дом 19.