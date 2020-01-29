РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 29 янв. Двенадцать учеников школы №3 подмосковного Красногорска вступили в ряды «Юнармии» в местном филиале Музея Победы 28 января, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«Клятву «Юнармии» принесли ученики МБОУ СОШ №3. Перед друзьями, наставниками и почетными гостями ребята пообещали хранить верность Отечеству и юнармейскому братству, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины, стремиться к победам в учебе и спорте, быть достойными гражданами своей страны», – говорится в сообщении.

На торжественной церемонии новым членам Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения вручили удостоверения. Юнармейцев поздравили ветераны военно-космических войск России, подполковник Евгений Мирошниченко и подполковник Юрий Кутняк, заместитель заведующего филиалом музея Маргарита Иващенко.

«Вступить в ряды «Юнармии» может любой школьник Московской области в возрасте от 8 до 18 лет. Зачисление происходит на добровольной основе», – заключается в материале.