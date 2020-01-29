РИАМО - 29 янв. Создание комфортных условий для жителей и туристов является приоритетом в работе подмосковных властей на 2020 год, сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям Подмосковья.

«В Московской области уже видны первые результаты, туристический поток увеличился. Самое теперь главное - объединить все наши усилия и сделать так, чтобы людям - жителям и гостям - было комфортно. Комфортно добраться, посетить, перекусить, купить», - сказала Виртуозова, комментируя обращение губернатора.

В ходе обращения Воробьев сообщил, что в этом году в регионе планируется благоустроить 60 общественных пространств. В частности, в Подмосковье приведут в порядок исторический центр Каширы и Серпухова, построят набережную в Орехово-Зуеве. Работы по благоустройству также пройдут на территориях Акуловского водоканала в Королеве и природного парка в Ивантеевке.

Кроме того, в этом году в Подмосковье традиционно отремонтируют не менее 10% от общего числа дворов и установят более 200 детских площадок.