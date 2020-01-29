РИАМО - 29 янв. Чуткость к проблемам жителей является важным вопросом для подмосковных властей, сообщил художественный руководитель Московского губернского театра, народный артист РФ Сергей Безруков.

«Понятие чуткой власти прозвучало особенно ярко. И было подробно рассказано, что это такое. Аплодируют реальным делам. Это все реально и наглядно. Количество аплодисментов подтверждает это», - сказал Безруков, комментируя обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева к жителям.

Он отметил, что формат подобных обращений очень важен для региона. Губернатор обращается к каждому жителю.

«Когда ты каждый год присутствуешь на обращении, есть возможность отслеживать реальные изменения, которые происходят», - добавила художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя Нонна Гришаева.

Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.