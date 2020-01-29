РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Выставка-пристройство кошек «Возьми меня с собой» пройдет в подмосковных Люберцах 2 февраля, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Более 30 котят и взрослых кошек из приютов и передержек будут ждать своих новых хозяев на первом этаже торгового центра «Орбита» на выставке-пристройстве «Возьми меня с собой» 2 февраля. Начало в 12:00, завершение в 18:00», – говорится в сообщении.

Помимо выставки, будет развлекательная программа: аквагрим, анимация и благотворительная ярмарка. Все средства от продажи направят на поддержку приютов для животных.

Все питомцы, представленные на выставке, старше четырех месяцев. Они привиты, стерилизованы и имеют документы.

«Если вы планируете взять домой кошку, захватите на выставку паспорт и переноску», – отмечается в материале.

Торгово-развлекательный центр «Орбита» находится по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №366.