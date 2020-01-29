РИАМО - 29 янв. На полигоне Московской железной дороги в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» запланировали реализацию пяти экологических проектов, в том числе по реконструкции очистных сооружений эксплуатационного локомотивного депо Вязьма-Сортировочная и локомотивного депо Бекасово, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В 2020 году планируется выполнить работы по устройству шумозащитных экранов в подмосковном городе Ступино и на участке Усовской ветки Белорусского направления МЖД», - говорится в сообщении.

Ежегодно Московская железная дорога снижает уровень негативного воздействия на окружающую среду. Сейчас на МЖД реализуется пилотный проект по реконструкции очистных сооружений локомотивного депо Курск на железнодорожной станции Курбакинская.

Чтобы реализовать этот проект, был заключен ЕРС-контракт, который предполагает выполнение полного цикла работ, от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию, одной подрядной организацией, что позволит сократить сроки выполнения мероприятий и повысить ответственность исполнителей.

В результате экологических акций прошлого года удалось снизить потребление электроэнергии более чем на 160 тысяч киловатт-час, потребление топливно-энергетических ресурсов – на 33,8 тонны, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу – на 5,7 тонны.

Также была проведена уборка территорий общей площадью более 213 тысяч квадратных метров, ликвидировано 15 свалок, с которых вывезено около 257 тонн отходов.

Более 33 тысяч деревьев и кустарников высадили железнодорожники за год. Например, в сентябре во время акции «Лес Победы» на станции Подмосковная ветераны и члены их семей посадили 27 именных деревьев в честь железнодорожников, воевавших в годы Великой Отечественной войны.