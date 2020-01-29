РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Жители помосковных Люберец 2 февраля приглашаются на концерт «Сталинграду поем эти песни», который пройдет в культурно-досуговом центре «Октябрьский», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Мероприятие посвящено разгрому немецких войск в Сталинградской битве и подготовлено в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

«В концерте выступят коллективы и солисты культурно-досугового центра «Октябрьский». Начало в 18:00. Вход свободный», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Октябрьский, улица Текстильщиков, дом №5А.