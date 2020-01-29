РИАМО - 29 янв. Школу разведчиков создадут в музейном комплексе Зои Космодемьянской в 2020 году, сообщила министр культуры Московской области Елена Харламова.

«Мы сохранили старое здание музея. В старом музее будет школа разведчика. <...> Если все получится, 5 декабря, в день контрнаступления, мы откроем школу разведчиков», - сказала Харламова.

Она отметила, что обучение будет проходить в форме квеста и займет около 1,5 часов.

Харламова также напомнила, что жители Подмосковья смогут с 31 января в рамках акции #прогероя рассказать истории о своих родственниках-участниках Великой Отечественной войны. Эти рассказы затем будут показывать в музейном комплексе Зои Космодемьянской.

Рассказы можно будет записать во всех библиотеках, музеях региона.

«Все эти истории будут помещены в музей, это технически сложная, но важная история», - заключила Харламова.

Кроме того, как рассказал режиссер Игорь Угольников, в музее пройдет премьера фильма «Подольские курсанты».

В среду губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с традиционным обращением к жителям. Губернатор рассказал, что к 9 Мая будет завершено строительство нового музейного комплекса Зои Космодемьянской в селе Петрищево. Планируется, что новый музей станет пантеоном героев периода Великой Отечественной войны, важнейшим символом жертвенного подвига которых стала Зоя Космодемьянская.