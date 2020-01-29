РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 29 янв. В подмосковных Котельниках в ходе специального рейда выявили факт торговли контрафактной незамерзайкой, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Рейд по выявлению нелегальной продажи незамерзайки прошел накануне. Его провели сотрудники отдела защиты прав потребителей администрации с Котельниковским отделом полиции.

«В ходе рейда были проверены более 10 мест продажи незамерзайки на территории городского округа: АЗС, магазины автомобильных аксессуаров и запасных частей, автосервисы. В одном из гаражных боксов в микрорайоне Белая Дача был выявлен факт продажи незамерзайки лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации», – говорится в сообщении.

Сотрудники полиции провели контрольную закупку. На момент проверки документов на продаваемую продукцию продавец предоставить не смог. Склад продукции находился в гаражном боксе. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении. Продукцию изъяли.