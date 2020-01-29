РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Подольское предприятие «КБАЛ имени Л.Н. Кошкина» ЦНИИТОЧМАШ расширило географию поставок, в 2019 году его продукцию для пищевой промышленности приобрели предприятия Калининградской, Московской, Новосибирской областей, Приморского края и Республики Беларусь, сообщается на сайте предприятия.

У акционерного общества «КБАЛ имени Л.Н. Кошкина», функции управляющей организации которого выполняет Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (входит в Госкорпорацию Ростех), с каждым годом расширяется география покупателей продукции, выпускаемой в рамках диверсификации производства.

«Если в 2017 году оборудование для пищевой промышленности производства АО «КБАЛ имени Л.Н. Кошкина» было поставлено только одному из рыбокомбинатов Камчатского края, то в 2018 и 2019 годах автоматы АЗБ, АЗМ, АУБ и АКГ приобрели предприятия Калининградской, Московской, Новосибирской областей, Приморского края и Республики Беларусь», – говорится в сообщении.

Популярностью у потребителей пользуется линейка оборудования для предприятий пищевой промышленности – автоматы закаточные АЗБ и АЗМ для закатывания круглых металлических и стеклянных банок, автомат укупорочный АУБ, который укупоривает стеклянные банки и бутылки винтовыми металлическими крышками, автомат контроля герметичности АКГ, измеряющий величину прогиба крышки, считающий готовые и бракованные банки/бутылки и сбрасывающий некондиционные. Основные узлы и детали всех автоматов изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает их максимальную стойкость к коррозии.

АО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» уже более 75 лет занимается разработкой и созданием современных технологий и специальных высокотехнологичных машин и оборудования для производств по изготовлению и утилизации патронов стрелкового оружия, автоматического технологичного оборудования для различных отраслей пищевой промышленности.

На счету предприятия более 750 разработок оборудования различного назначения, им изготовлено около 7 тысяч автоматических роторных линий, которые установлены на многих заводах в России и за рубежом.