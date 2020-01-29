РИАМО – 29 янв. Официальные курсы евро и доллара в среду резко просели по отношению к рублю, сообщает Газета.ru.

«Согласно официальному курсу ЦБ РФ, курс доллара снизился на 43,65 копеек до 62,393 рубля. Курс евро уменьшился на 55 копеек и составил 68,6764 рубля», – говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины упала на 48,7 копейки – до 65,221 рубля.

На открытии торгов в среду рубль незначительно поднялся к доллару. По данным на 10:06, курс доллара увеличился на три копейки и составил 62,32 рубля.