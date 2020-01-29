РИАМО - 29 янв. В текущем году на 47 территориях в Московской области благоустроят 60 общественных пространств, что на пять объектов больше по сравнению с прошлым годом, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В прошлом году Подмосковье заняло третье место в стране по индексу качества городской среды. В прошлом году было благоустроено 55 общественных пространств. <…> В 2020 году мы увеличили программу. В планах на этот год – 60 объектов в 47 территориях», - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям Подмосковья в среду.

Он отметил, что в 2020 году приведут в порядок исторический центр Каширы и Серпухова, также будет построена набережная в Орехово-Зуеве. Работы по благоустройству пройдут на территориях Акуловского водоканала в Королеве и природного парка в Ивантеевке.

«Также поручаю в этом году завершить благоустройство одной из жемчужин Подмосковья – парка усадьбы Кривякино в Воскресенске», - добавил Воробьев.

Кроме того, в Подмосковье традиционно отремонтируют не менее 10% от общего числа дворов и установят более 200 детских площадок.

«Важно, чтобы жители знали и понимали, что конкретно было и будет благоустроено в их городе, парке или улице. Поэтому ставлю задачу министерству и главам в постоянном режиме информировать людей о результатах и планах по созданию комфортной среды», - сказал Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.