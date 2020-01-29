РИАМО - 29 янв. Пятерым бывшим сотрудникам полиции УВД по Западному округу Москвы, инициировавшим незаконное уголовное преследование журналиста Ивана Голунова, будет предъявлено обвинение, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

«Это бывшие сотрудники отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также бывший начальник этого отделения Игорь Ляховец», – говорится в материале.

Все указанные лица задержаны. С ними проводятся следственные действия и в ближайшее время им предъявят обвинения.

По данным следствия, в июне 2019 года сотрудники полиции подложили наркотики в рюкзак Голунова, а также в его квартиру. Таким образом они сфальсифицировали результаты оперативно-разыскных мероприятий, которые в последующем явились доказательствами виновности Голунова в незаконном сбыте наркотических веществ. Наркотики экс-сотрудники приобрели незаконно, а также незаконно хранили и перевозили их.

Ситуация с задержанием Голунова вызвала огромный общественный резонанс. Уголовное дело прекратили из-за недоказанности участия журналиста в преступлении, после чего освободили его из-под стражи.

На пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что в связи с расследованием данного дела от работы в МВД РФ отстранили пятерых человек, в отношении экс-полицейских возбудили уголовные дела.