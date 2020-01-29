РИАМО - 29 янв. В середине января в Москве в тестовом режиме открыли доступ к электронным медицинским картам (ЭМК), на данный момент уже свыше 100 тысяч москвичей подали заявки на оформление электронной медкарты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С открытием электронной медицинской карты у москвичей появилась возможность быстро получать актуальную информацию о состоянии своего здоровья без лишнего обращения в медучреждение. Теперь медицинские карты доступны в любое время и их невозможно потерять», – сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, жителей столицы заинтересовал новый сервис, они активно оставляют онлайн-заявки. Всего уже подано более 100 тысяч заявок, а более 65 тысяч человек получили доступ.

Те, у кого возникли вопросы с оформлением доступа к медицинской карте или нет возможности воспользоваться компьютером, могут обратиться за помощью в любой центр госуслуг «Мои документы». Помощь в оформлении доступа к ЭМК уже получили более 7,8 тысячи человек.

Оформить доступ к ЭМК могут пациенты столичных поликлиник старше 15 лет при наличии московского полиса ОМС. Также доступ к медкартам могут получить родители детей младше 15 лет, после того как пройдут проверку родительских прав. Сделать это можно двумя способами.

Для получения доступа нужно зарегистрироваться на портале mos.ru и подтвердить личность в любом центре госуслуг «Мои документы», предъявив паспорт и СНИЛС. Доступ к карте предоставляют в течение пяти рабочих дней.