РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Госавтоинспекция Люберец с 3 февраля запускает социальную кампанию, в ходе которой будет пропагандировать использование водителями детских автокресел, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ России «Люберецкое».

«С 3 февраля по 12 апреля на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в рамках реализации регионального проекта Московской области «Безопасность дорожного движения» проводится социальный раунд «Маленький пассажир – большая ответственность!». Цель кампании – повысить уровень дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров автотранспорта», – говорится в сообщении.

Специально для проекта разработали комплекс информационно-просветительских мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к проблемам обеспечения дорожно-транспортной безопасности несовершеннолетних пассажиров. Одним из главных инструментов станет серия тематических мультимедийных продуктов, поднимающих вопросы нравственности и ответственности взрослого перед ребенком.

В рамках кампании инспекторы расскажут о том, как правильно выбрать автокресло, какие краштесты оно проходит и как влияет на безопасность ребенка.