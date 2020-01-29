РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 29 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий отметил большое значение внесения поправок в Конституцию РФ, в частности, индексации пенсий и соцвыплат, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Накануне в Люберцах прошло заседание круглого стола при общественной палате округа по обсуждению поправок в Конституцию РФ, которые обозначил в своем ежегодном послании президент Владимир Путин. В работе круглого стола принял участие и Ружицкий тоже.

«В ходе общественных обсуждений особое внимание уделили поправкам, затрагивающим социальные обязательства государства перед жителями. Это, прежде всего, индексация пенсий, социальных пособий и иных социальных выплат, увеличение минимального размера оплаты труда. Также немаловажное значение имеет объединение в единую систему публичной власти органов государственной власти и местного самоуправления – это позволит сделать систему государственной власти более сбалансированной», – сказал Ружицкий.

Также участники встречи подняли вопрос о роли Конституционного собрания и государственного совета, усилении роли Госдумы и политических партий и ряд других тем.

Все предложения, внесенные участниками круглого стола, будут направлены на рассмотрение в Общественную палату Московской области с последующим рассмотрением в Общественной палате РФ.