РИАМО - 29 янв. С 2013 года власти Московской области привлекли 86 миллиардов рублей на строительство домов, которые были брошены недобросовестными застройщиками, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Еще одна проблема, накал которой мы почувствовали буквально с первых дней работы, – это обманутые дольщики. Мы строим больше всех многоквартирного жилья. Увы, к сожалению, получили самую большую проблему. В прошлом году нам удалось выдать 19 тысяч ключей. В 2020 году выдадим еще 15,5 тысяч ключей людям, которые очень давно ждут своих квартир», - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям Подмосковья в среду.

Он отметил, что с 2013 года в Подмосковье привлекли 86 миллиардов рублей внебюджетных средств, чтобы достроить брошенные застройщиками дома.

«Для удобства мы создали сервисы, которые позволяют каждому человеку следить и быть в курсе, как строится его дом. Но мы пошли дальше и теперь можно видеть, когда будут введены детсад или школа рядом с домом. Важно, что посещаемость ресурсов, которые могут помочь жителям выбрать жилье, растет. Чем больше открытой информации – тем больше защищены люди», - добавил Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.