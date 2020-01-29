РИАМО - 29 янв. Московская область занимает лидирующую позицию в РФ по вводу нового жилья, каждый год строя 8 миллионов квадратных метров, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«И сегодня, по-прежнему оставаясь лидерами и вводя 8 миллионов квадратных метров жилья, мы стараемся строить так, чтобы новоселы чувствовали себя комфортно. Чтобы рядом была школа, детский сад, поликлиника», - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям Подмосковья в среду.

Он отметил, что в Московской области всегда велось активное строительство, но его качество часто вызывало недовольство жителей. Поэтому власти решили поменять стратегию и подходы в строительной отрасли.

«К сожалению, шлейф старых застроек до сих пор бьет по людям. Я уже говорил, с каким дефицитом инфраструктуры сталкиваются наши города. И вместе с тем мы поэтапно исправляем ситуацию: привлекаем инвесторов и создаем социальные объекты за бюджетный счет», - добавил Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.