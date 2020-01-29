РИАМО - 29 янв. Жители столицы заранее могут начать оформление резидентных парковочных разрешений на парковки, которые станут платными с 17 февраля 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Резидентные разрешения позволяют водителям бесплатно оставлять машину на платной городской парковке в пределах района проживания с 20:00 до 08:00 в течение одного, двух или трех лет», – говорится в сообщении.

Также водители могут внести резидентную плату, чтобы оставлять свое авто в зоне платной парковки круглосуточно. Плата составляет 3, 6 или 9 тысяч рублей на один, два или три года соответственно.

Жители столичных районов могут подать заявление оформление парковочного разрешения в любом городском офисе «Мои документы» и на сайте mos.ru. Оно выдается на три года, его также можно продлить не ранее, чем за два месяца до окончания срока действия.

С 17 февраля появится платная парковка на 80 столичных улицах в районах: Южное Тушино, Северное Тушино, Соколиная Гора, Южнопортовый, Рязанский, Новогиреево, Нагатино-Садовники, Митино, Марьина Роща, Люблино, Даниловский, Головинский, Басманный, Таганский, Внуково, Беговой.

Данные изменения были согласованы с муниципальными властями. Платная парковка вводится по запросам москвичей и депутатов.