РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 29 янв. Рабочие очистили газон от мусора в микрорайоне Климовск Подольска по просьбе одной из жительниц, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на плохую уборку территории в микрорайоне Климовск. Она отметила, что по обочине от Школьной улицы на территории бывшего детсада валяется мусор.

«Сотрудниками администрации округа проведен осмотр газона по данному адресу. Факт несвоевременной уборки мусора подтвердился. Меры приняты, весь выявленный мусор убран, территория приведена в надлежащее состояние. Уборка указанной территории будет дополнительно проводиться в период стаивания снежной массы на постоянной основе», – сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.