РИАМО - 29 янв. В среду днем в столице проверяют порядка десяти больниц в связи с анонимными сообщениями о заложенных взрывных устройствах, сообщает «Интерфакс».

«В Москве 29 января из-за сообщений о заложенных бомбах проверяют около десятка больниц», – сообщил агентству источник в экстренных службах.

Очередная волна «минирований» в разных городах России идет с ноября 2019 года.

Ранее ФСБ вычислила почтовый сервис, с которого рассылались сообщения о «минированиях», им оказался Startmail.com из Нидерландов. Почтовый сервис был заблокирован 23 января.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что на этом же основании заблокируют швейцарский почтовый сервис Рrotonmail.com, так как было выявлено, что именно с ящиков этой компании происходила рассылка писем с угрозами «минирований».

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