РИАМО - 29 янв. Эксперты Роскачества выяснили, что часть одежды для школы, представленная на российском рынке, небезопасна для здоровья детей, сообщает Nation News.

В рамках исследования проверили школьную форму 21 бренда по ряду критериев – состав, гигроскопичность, воздухопроницаемость. У некоторых товаров были выявлены нарушения по всем трем признакам.

«Эксперты Роскачества обнаружили 15 торговых марок школьных пиджаков, не соответствующих требованиям законодательства по воздухопроницаемости и гигроскопичности. Такая одежда может нанести вред ребенку, повлияв на его здоровье», – говорится в материале.

Чаще всего хлопок или шерсть, указанные на этикетке, оказывались дешевой синтетикой. Подобная экономия на качестве ткани может негативно повлиять на здоровье ребенка, отмечают специалисты.

«У детей может повышаться температура кожи, выделяться слишком много пота, что не только доставляет дискомфорт, но и ведет к более быстрому переутомлению и частым простудам», – поясняется в сообщении.

По итогам проверки, к шести маркам одежды у Роскачества не возникло претензий. У девяти выявили несоответствующий этикетке состав, у восьми – нарушена гигроскопичность. Еще восемь брендов одежды были с нарушениями воздухопроницаемости.