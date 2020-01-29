РИАМО (КОРОЛЕВ) - 29 янв. Более 14 литров крови заготовили в Королеве в рамках Дня донора, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

В среду в Королевской городской больнице состоялся очередной День донора крови, участие в котором приняли 32 человека.

«По итогам медики заготовили почти 14 с половиной литров крови. Всего же с начала этого года (2020 года - ред.) кровь в нашем учреждении сдали 95 доноров, благодаря им собрано 43 литра крови», – сказал собеседник агентства.

Следующий День донора пройдет 5 февраля. Принять участие в нем могут все желающие. Обязательна предварительная запись по телефону: 8(495)511-84-53.

Абсолютными противопоказаниями является наличие ВИЧ-инфекции, сифилиса, туберкулеза, вирусного гепатита, онкологии и болезней крови. За 48 часов перед сдачей нельзя употреблять алкоголь, а накануне вечером – есть жирную пищу. С утра рекомендуется выпить сладкий чай с сухарями, сушками или хлебом, а также рекомендуется не курить за один час до процедуры.