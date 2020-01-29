РИАМО - 29 янв. Более 40 домов культуры отремонтировали и построили в Московской области за семь лет, в 2020 году новые ДК появятся в Реутове, Молодежном и Воскресенске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Один из обязательных элементов для комфортной жизни, о котором часто говорят нам люди, – это дом культуры, место для творчества. За последние семь лет мы отремонтировали и построили 46 ДК. В том числе в Кашире, Озерах, Краснознаменске. Поручаю в этом году продолжить эту работу, построить новые дома культуры в Реутове и Молодежном. Открыть новый ДК в городском округе Воскресенск», - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям Подмосковья в среду.

По его словам, в 2020 году также отремонтируют дома культуры в Солнечногорске, Балашихе и Зарайске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.