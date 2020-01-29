РИАМО - 29 янв. В Московской области работают 215 школ искусств, в которых проходят обучение около 100 тысяч детей, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Вы знаете, как востребованы наши центры развития творчества. Сегодня в 215 школах искусств занимаются около 100 тысяч ребятишек. Мы стараемся, чтобы они могли учиться в комфортных условиях. В конце прошлого года была открыта хореографическая школа в Красногорске, а буквально позавчера – музыкальная в Волоколамске», - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям Подмосковья в среду.

Он отметил, что в начале февраля начнет работать новый корпус детской школы искусств в Клину, которая станет крупнейшей в Московской области. Там смогут учиться 2,5 тысячи ребят.

«В этом же году построим музыкальную школу в Демихове и откроем колледж имени Прокофьева в Пушкине, старое здание которого сгорело в 2016 году. Здесь под одной крышей разместятся детская музыкальная школа и колледжи», - добавил Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.