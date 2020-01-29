РИАМО - 29 янв. Спортивно-развлекательный комплекс построят для жителей столичного района Ново-Переделкино по итогам открытого конкурса, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике Москвы.

Инвестора определят на торгах весной 2020 года. Объект появится в составе ТПУ «Боровское шоссе 3».

«Проект строительства спортивно-развлекательного комплекса площадью 6,5 тысяч квадратных метров будет реализован через выставление на городские торги 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Боровское шоссе, 3». Стартовая цена продажи лота составляет 58,6 миллиона рублей», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что в рамках открытого конкурса вместе с ценовыми критериями учитываются опыт реализации девелоперских проектов, совокупность размера выручки и размера чистых активов.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 2 марта 2020 года. Вскрытие конвертов с заявками участников состоится 3 марта. Организатором конкурса является нынешний собственник акций – АО «Мосинжпроект».