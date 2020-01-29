РИАМО - 29 янв. Московская область занимает второе место в стране по количеству медалей, завоеванных в профессиональном спорте, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Для нас важен и профессиональный спорт. Сегодня Подмосковье является третьим регионом в стране по числу кандидатов в сборные и вторым - по количеству завоеванных медалей», - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям Подмосковья в среду.

Он отметил, что в Подмосковье продолжат проводить кубки Александра Овечкина и Игоря Акинфеева, на которые приезжают ребята из лучших хоккейных и футбольных школ со всей России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.