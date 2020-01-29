Какая помощь предусмотрена для детей‑инвалидов в Подмосковье

Источники финансирования льгот
Ребенком-инвалидом является инвалид в возрасте до 18 лет. Статья 72 Конституции РФ определяет, что вопросы социальной защиты находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Поэтому конкретный перечень льгот и гарантий детям-инвалидам (семьям, в которых есть такие дети) в Подмосковье устанавливается законодательством Российской Федерации (федеральным) и законодательством Московской области (региональным).
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Денежные выплаты и компенсации
1. Социальная пенсия по инвалидности и ЕДВ
Постоянно проживающие в РФ дети-инвалиды имеют право на социальную пенсию по инвалидности (ст. 11 Федерального закона № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», а также на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) (ст. 28.1 Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
С 1 апреля 2019 года размер социальной пенсии для детей-инвалидов составляет 12 681,09 рубля, а размер ЕДВ 1 февраля 2019 года проиндексировали до 2701,62 рубля, уточняет юрист Европейской юридической службы Эрдни Цамбуев.
Для назначения пенсии и ЕДВ необходимо обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР).
2. Компенсационная выплата ухаживающему за ребенком
Неработающему трудоспособному взрослому, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, полагается ежемесячная компенсационная выплата на период осуществления ухода. Это фиксирует Указ Президента РФ № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы». Размер выплаты для родителя (усыновителя) или опекуна (попечителя) составляет 10 тысяч рублей, для любого другого родственника или постороннего человека – 1,2 тысячи рублей.
Для назначения выплаты следует обратиться в то же отделение ПФР, которое назначило пенсию ребенку-инвалиду.
3. Компенсация расходов на оплату ЖКУ
По статье 17 Федерального закона от № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50% (независимо от вида жилищного фонда).
Для получения компенсации необходимо обратиться в орган социальной защиты населения.
4. Компенсация за ОСАГО
По статье 17 Федерального закона № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» законным представителям детей-инвалидов, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, положена денежная компенсация в размере 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО.
Компенсацию можно получить в органе социальной защиты населения по месту жительства.
5. Региональная выплата: ежемесячное пособие детям-инвалидам
Право на это пособие закреплено в ст. 8 Закона Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». Его имеют только некоторые категории детей-инвалидов, а именно:
а) дети-инвалиды, имеющие одного родителя либо лицо, его заменяющее:
- ребенок-инвалид одинокой матери;
- ребенок-инвалид, потерявший единственного родителя, одного из родителей, или обоих родителей;
- ребенок-инвалид, оставшийся без попечения единственного родителя, одного из родителей или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав;
б) дети-инвалиды, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с законодательством Московской области (за исключением детей-инвалидов, имеющих одного родителя либо лицо, его заменяющее);
в) ВИЧ-инфицированные – несовершеннолетние в возрасте до 18 лет.
Размер ежемесячного пособия детям-инвалидам составляет 7901 рубль для получения надо обращаться в орган соцзащиты населения.
6. Ежегодная региональная выплата на ребенка-инвалида, обучающегося в школе
Право на эту ежегодную выплату имеет один из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, обучающегося в государственной муниципальной школе в Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Право закреплено в ст. 20.11 закона Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». Выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения.
По словам Цамбуева, семья ребенка-инвалида при этом должна иметь среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения. На сегодняшний день это 12 897 рублей.
Размер ежегодной выплаты составляет 13 020 рублей, обращаться за ней также следует в орган соцзащиты населения.
Гарантии в сфере здравоохранения
По Федеральному закону № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» детям-инвалидам предоставляется право на набор следующих социальных услуг.
1. Обеспечение лекарственными препаратами и продуктами лечебного питания
Согласно Порядку предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан, утвержденному Минздравсоцразвития России, обращаться нужно к лечащему врачу, который должен выписать рецепт на бесплатное лекарство. А с этим рецептом обратиться в аптеку, с которой государство заключило соответствующий договор. В такой аптеке лекарство выдадут бесплатно.
Если необходимое лекарство или медизделие временно отсутствует в аптеке, в течение 10 рабочих дней с даты обращения аптечное учреждение организует отсроченное обслуживание или выдает аналогичный препарат из перечня лекарств, поясняет Цамбуев.
2. Путевки в санатории
Детям-инвалидам при наличии показаний положены путевки на санаторно-курортное лечение. При этом сопровождающему ребенка лицу выдается вторая путевка и предоставляется право на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном, междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Проезд на междугородном транспорте к месту лечения (в том числе и санаторно-курортного) и обратно будет бесплатным.
Для получения путевки необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства с заявлением, к которому нужно приложить документ, удостоверяющий личность заявителя, и справку с рекомендацией санаторно-курортного лечения. Справку выдает лечащий врач.
3. Бесплатные технические средства реабилитации
Дети-инвалиды имеют право на обеспечение такими техническими средствами реабилитации (ТСР) согласно установленному перечню на основании индивидуальных программ реабилитации или абилитации (ИПРА).
К ТСР относятся устройства, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида, например, инвалидные коляски, ортопедическая обувь, слуховые аппараты и т.п.
Для получения ТСР нужно обратиться в территориальный орган Фонда социального страхования по месту жительства с заявлением. К заявлению прикладывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации, в которой будет указана нуждаемость в конкретном средстве реабилитации.
Гарантии в сфере образования
Детям-инвалидам гарантированы:
1) возможность получения общего образования, профессионального образования и профессионального обучения в соответствии с адаптированными образовательными программами и индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе обучение на дому;
2) обеспечение школьников бесплатным горячим питанием;
3) бесплатное содержание в государственных дошкольных образовательных учреждениях;
4) обеспечение местом в дошкольном образовательном учреждении в первоочередном порядке;
5) квоты на прием на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных средств;
6) право на государственную социальную стипендию.
Для получения всех этих гарантий нужно обращаться в соответствующие образовательные учреждения, например, школу, вуз, детский сад.
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Транспортные льготы
Бесплатный проезд в Подмосковье
Дети-инвалиды, а также их родители и законные представители имеют право на бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (ст. 19 закона Московской области от 12.01.2006 «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области»). Право на бесплатный проезд предоставляется по социальной карте жителя Московской области (СКМО) и не распространяется на такси и маршрутное такси.
Оформить СКМО можно, подав заявление в ближайшем МФЦ, в электронном виде с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг Московской области, а также в территориальном органе социальной защиты населения.
Бесплатный проезд в Москве
Детям-инвалидам из Подмосковья и лицам, их сопровождающим, предоставляется право на бесплатный проезд в Москве на автобусах, троллейбусах, трамваях по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на метро (включая московский монорельс) по социальной карте жителя Московской области (ст. 2 закона Московской области № 258/2017-ОЗ «О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, по бесплатному проезду на транспорте в городе Москве».
Предоставление земельных участков
Семьям с детьми-инвалидами предоставляется право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного хозяйства и садоводства (ст. 17 Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Для получения земельного участка необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства.
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