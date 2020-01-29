Какая помощь предусмотрена для детей‑инвалидов в Подмосковье

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1. Социальная пенсия по инвалидности и ЕДВ

Постоянно проживающие в РФ дети-инвалиды имеют право на социальную пенсию по инвалидности (ст. 11 Федерального закона № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», а также на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) (ст. 28.1 Федерального закона № 181-ФЗ «О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации».

С 1 апреля 2019 года размер социальной пенсии для детей-инвалидов составляет 12 681,09 рубля, а размер ЕДВ 1 февраля 2019 года проиндексировали до 2701,62 рубля, уточняет юрист Европейской юридической службы Эрдни Цамбуев.

Для назначения пенсии и ЕДВ необходимо обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР).

2. Компенсационная выплата ухаживающему за ребенком

Неработающему трудоспособному взрослому, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, полагается ежемесячная компенсационная выплата на период осуществления ухода. Это фиксирует Указ Президента РФ № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы». Размер выплаты для родителя (усыновителя) или опекуна (попечителя) составляет 10 тысяч рублей, для любого другого родственника или постороннего человека – 1,2 тысячи рублей.

Для назначения выплаты следует обратиться в то же отделение ПФР, которое назначило пенсию ребенку-инвалиду.

3. Компенсация расходов на оплату ЖКУ

По статье 17 Федерального закона от № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50% (независимо от вида жилищного фонда).

Для получения компенсации необходимо обратиться в орган социальной защиты населения.

4. Компенсация за ОСАГО

По статье 17 Федерального закона № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» законным представителям детей-инвалидов, имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, положена денежная компенсация в размере 50% от уплаченной страховой премии по ОСАГО.

Компенсацию можно получить в органе социальной защиты населения по месту жительства.

5. Региональная выплата: ежемесячное пособие детям-инвалидам

Право на это пособие закреплено в ст. 8 Закона Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». Его имеют только некоторые категории детей-инвалидов, а именно:

а) дети-инвалиды, имеющие одного родителя либо лицо, его заменяющее:

- ребенок-инвалид одинокой матери;

- ребенок-инвалид, потерявший единственного родителя, одного из родителей, или обоих родителей;

- ребенок-инвалид, оставшийся без попечения единственного родителя, одного из родителей или обоих родителей в связи с лишением их родительских прав;

б) дети-инвалиды, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с законодательством Московской области (за исключением детей-инвалидов, имеющих одного родителя либо лицо, его заменяющее);

в) ВИЧ-инфицированные – несовершеннолетние в возрасте до 18 лет.

Размер ежемесячного пособия детям-инвалидам составляет 7901 рубль для получения надо обращаться в орган соцзащиты населения.

6. Ежегодная региональная выплата на ребенка-инвалида, обучающегося в школе

Право на эту ежегодную выплату имеет один из родителей (законных представителей) ребенка-инвалида, обучающегося в государственной муниципальной школе в Московской области, осуществляющей образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. Право закреплено в ст. 20.11 закона Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области». Выплата предоставляется на приобретение питания и одежды ребенку на период его обучения.

По словам Цамбуева, семья ребенка-инвалида при этом должна иметь среднедушевой доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, установленной в Московской области на душу населения. На сегодняшний день это 12 897 рублей.

Размер ежегодной выплаты составляет 13 020 рублей, обращаться за ней также следует в орган соцзащиты населения.

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