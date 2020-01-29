РИАМО - 29 янв. В Москве к уборке снега приступили все подразделения ГБУ «Гормост», на время снегопада они оперативно убирают инженерные сооружения от снега и наледи, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

В среду в Москве идет снег. Прирост снежного покрова может составить 1-1,5 сантиметра.

Уборку проводят и ручным, и механизированным способом с использованием специальной уборочной техники. Всего от учреждения на уборку снега вышли более 80 машин.

«На инженерных сооружениях первой категории с самой высокой проходимостью (пешеходные переходы, мосты и тоннели) уборка и очистка производится в круглосуточном режиме. На мостовых сооружениях уборку производит бригада и специальная уборочная техника», - отмечается в материале.

Всего на балансе учреждения находится почти 2 тысячи объектов различного назначения. Среди них мостовые и тоннельные сооружения, набережные, транспортные тоннели, развязки, пешеходные тоннели, путепроводы, фонтаны, а также мемориальный комплекс на Поклонной горе, комплекс сооружений на Манежной площади и комплекс сооружений памятника Петру I.