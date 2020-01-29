РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 янв. В Красковском культурном центре состоится мастер-класс по индийским танцам «Краски востока» 30 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Мастер-класс проведет руководитель ансамбля восточного танца «Саграм» Юлия Мацкевич. В рамках урока юные танцоры познакомятся со стилем «Болливуд», изучат базовые движения, жесты и их значение. Также ребята подготовят небольшую хореографическую композицию из индийского фильма», – говорится в сообщении.

Начало занятия в 19:00, вход свободный.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Красково, улица Лорха, дом №2.