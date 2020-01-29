РИАМО - 29 янв. В Московской области уже ввели в эксплуатацию почти 140 физкультурно-оздоровительных комплексов, строительство спортивных объектов в регионе продолжится, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы построили 137 комплексов. И продолжим дальше строить ледовые дворцы, универсальные залы, бассейны даже в небольших городах и поселках. Там, где их раньше никогда не было, но они очень нужны жителям», - сказал Воробьев в ходе традиционного обращения к жителям Подмосковья в среду.

Он отметил, что в этом году в Подмосковье сдадут в эксплуатацию центр регби в Монине, который станет самым большим в России. Также введут в эксплуатацию бассейн в Серпухове и каток в Ногинске. Кроме того, будут открыты центральные стадионы в Ивантеевке, Одинцове, Орехово-Зуеве и Чехове.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем ежегодном обращении к жителям региона уделил особое внимание принципам чуткой власти.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что главное в работе властей - быть вместе с людьми, досконально знать их запросы, нужды и проблемы.

«Реагировать на них, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми, вы будете укреплять свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство», - сказал Путин.