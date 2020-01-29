РИАМО - 29 янв. Из-за угрозы распространения коронавируса на столичных станциях скорой помощи будут работать переводчики с китайского языка, которые облегчат общение врачей с туристами из КНР, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.

«На территории подстанций скорой медицинской помощи будут работать китайские переводчики. В режиме онлайн все вопросы будут обсуждаться с первой инфекционной клинической больницей департамента здравоохранения Москвы», – сказала Андреева на заседании Мосгордумы.

Она подчеркнула, что переводчики должны будут узнавать, не посещал ли человек китайский город Ухань в провинции Хубэй и не было ли у него контактов, которые могли бы спровоцировать заражение.

Новый коронавирус 2019-nCoV появился в Китае в прошлом году, после чего стал стремительно распространяться. По всему миру на данный момент им заразились уже около 6 тысяч человек. Власти КНР заявляют о 132 погибших, 104 человек удалось вылечить.

В России пока не подтвердилось ни одного случая заболевания коронавирусом. Роспотребнадзор рекомендовал россиянам тщательно планировать свои поездки в Китай. От визитов в город Ухань, который стал источником эпидемии, лучше воздержаться до стабилизации ситуации.