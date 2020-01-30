РИАМО – 30 янв. АО «Главстрой» по итогам 2019 года увеличил в 1,5 раза объем реализации недвижимости в Москве — до 40 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы компании.

На сегодняшний день в продаже находится 12 жилых корпусов на более чем 2,5 тысячи квартир. При этом стоимость проектов застройщика также показывает рост. Например, с момента старта продаж цена квадратного метра в ЖК «Береговой» выросла на 63,6%, а в ЖК Balance — на 24,5%.

«АО «Главстрой» за год увеличил объем текущего строительства до 592 048 квадратных метров, что вдвое превышает показатель прошлого года. Компания демонстрирует стабильный рост, предлагая покупателям качественный продукт в лучших локациях Москвы», - отмечается в материале.

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На сегодняшний день девелопер строит первый этап ЖК Balance и ЖК «Береговой». В конце прошлого года было получено разрешение на возведение второй очереди ЖК «Береговой». Данные комплексы входят в топ-5 крупнейших проектов комплексного развития территории в Москве. В их рамках построят более 1 млн квадратных метров жилья, социальной и общественной инфраструктуры.

По итогам прошлого года в компании отметили увеличение числа сделок на 75,6%. В ЖК «Береговой», например, самыми популярными стали двухкомнатные квартиры площадью 65-73 квадратных метров с панорамным остеклением, а в ЖК Balance — двухкомнатные квартиры площадью 47-52 квадратных метра, в которых предусмотрены просторные кухни-гостиные площадью порядка 20 «квадратов» и две спальни.

В прошлом году компании удалось продать более 500 квартир онлайн через интернет-магазин ЖК Balance, уже в новогоднюю ночь были открыты продажи второго корпуса проекта.

«Balance стал первым в России интернет-магазином недвижимости. За год его посетило более 1,5 миллиона покупателей, было приобретено более 21 тысячи квадратных метров жилья. Из общего числа купивших — 30% совершили сделку, «не выходя из дома», 55% встретились с менеджером компании всего один раз», - отмечается в материале.

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Застройщик старается использовать на всех этапах проектов передовые технологические решения. Благодаря этому ЖК «Береговой» одержал победу в международной премии Urban Awards 2019 в номинации «За особый вклад в развитие общества будущего на основе внедрения прогрессивных социально-ориентированных технологий в жилищном строительстве».