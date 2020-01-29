РИАМО - 29 янв. В столичном районе Митино на улице Барышиха ввели в эксплуатацию новый торговый центр с парковкой, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«В одноэтажном здании площадью около 1,5 тысяч квадратных метров размещены торговые, административные, бытовые и технические помещения. Высота торгового зала составляет не менее десяти метров», – говорится в сообщении.

На прилегающей территории разместили парковку на 45 машин, устроены проезды и тротуары. В теплое время года здесь проведут озеленение.

В дальнейшем на участке появится автомойка самообслуживания и станция техобслуживания автомобилей.