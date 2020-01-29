РИАМО - 29 янв. Следователи намерены ходатайствовать об аресте 30-летнего мужчины, которого обвиняют в жестоком убийстве, совершенном у подъезда одного из домов по улице Гарибальди, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, в ночь на 28 января 2020 года обвиняемый напал на 49-летнего мужчину и нанес ему не менее 10 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте. Выйти на след подозреваемого у правоохранителей не составило труда. В ходе обысков в жилище мужчины нашли и изъяли нож, окровавленную одежду и шарф, которым он закрывал лицо во время нападения.

«Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы», - рассказала Иванова.

По ее словам, расследование уголовного дела продолжается.